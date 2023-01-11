Шойгу назначил Герасимова командующим силами спецоперации вместо Суровикина

Заместителями Валерия Герасимова также назначены командующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.
Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, «повышение уровня руководства» спецоперацией «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» и «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».
Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск 8 октября 2022 года. Он обеспечил отход войск из Херсона и нынешнее наступление в Донбассе.
Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба ВС РФ указом президента 9 ноября 2012 года. До этого он был командующим войсками Центрального военного округа.