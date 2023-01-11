21:26 (мск), источник: ТАСС
Молдавия израсходовала кредит ЕБРР в €300 млн на закупки газа в Европе
Первый транш в размере €100 млн в рамках проекта «Безопасность поставок природного газа» использовали в период с 17 октября по 2 ноября.
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КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Молдавия потратила на закупки газа весь кредит в €300 млн, который предоставил в 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), запасов этого ресурса республике хватит до конца зимнего периода. Об этом сообщила в среду государственная компания Молдавии «Энергоком» на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
«Энергоком приобрела газ для хранения, используя кредит в €300 млн, предоставленный ЕБРР. Первый транш в размере €100 млн в рамках проекта “Безопасность поставок природного газа” был использован в период с 17 октября по 2 ноября. Второй транш в размере €200 млн был предназначен для закупки природного газа для чрезвычайных ситуаций, последняя закупка была осуществлена 10 января. Оба транша были направлены на создание стратегических запасов газа, которых не существовало до осени прошлого года», — говорится в сообщении. В нем отмечено, что «весь объем газа был закуплен у источников и у трейдеров в ЕС» и «его запасов хватит республике до конца зимнего периода».
С декабря 2022 года газораспределительная компания «Молдовагаз» начала распределение газа, закупленного ранее госпредприятием «Энергоком» у европейских поставщиков, который хранится на территории Украины и Румынии. В середине месяца правительство установило примерную цену, по которой «Энергоком» будет продавать «Молдовагазу» топливо в декабре — $1108,6 за 1 тыс. куб. м. Со своей стороны председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан проинформировал, что стоимость поставляемого в республику российского природного газа в январе, по предварительной оценке, вырастет с $785 до $1 230 за 1 тыс. куб. м. По его словам, весь объем газа российского поставщика направляется в Приднестровье, где используется для выработки электроэнергии для Молдавии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС.
С 1 октября «Газпром» на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии — до 5,7 млн куб. м — при потребностях республики в 8,06 млн. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз. Так, бытовые потребители платят сегодня за газ 29 леев ($1,5) за куб. м. На фоне роста цен на газ, продукты питания и другие товары в Молдавии начались массовые акции протеста оппозиции, которая добивается отставки правительства.