Власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять — на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации.
О том, что АП и «Единая Россия» рассматривают возможность встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, если у них будет такое желание, говорит один из источников «Ведомостей»: «Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности». Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП: «Это всем выгодно — иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос».
Партия власти намерена во время предвыборной кампании сделать ставку на людей из зоны боевых действий, подтверждает и собеседник, близкий к Госдуме: «Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев».
По словам этого собеседника «Ведомостей», после поездки в качестве добровольцев они смогут вернуться в качестве «ветеранов» и вступить в кампанию в этом публичном статусе.
К примеру, отмечает этот собеседник, на выборы главы Хакасии от «Единой России» пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, который сейчас в качестве добровольца находится в Донбассе. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что Сокол одним из первых депутатов написал заявление на «добровольную мобилизацию». Он продлил пребывание в зоне боевых действий, а после этого может выдвинуться на губернаторский пост в Хакасии против коммуниста Валентина Коновалова и это усилит его позиции, считает собеседник «Ведомостей».
У «Единой России» есть резерв из людей, которые пошли добровольцами в зону боевых действий или работают там волонтерами, отмечает собеседник в партии.
Турчак писал у себя в Telegram-канале, что депутаты Госдумы участвуют в подразделении БАРС «Каскад». По его словам, оно сформировано из депутатов федерального и регионального уровня, а возглавляет его Дмитрий Саблин — руководитель организации «Боевое братство». 22 ноября Турчак со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова (WarGonzo) писал, что с этим подразделением встречался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. На встрече «депутаты рассказали Кириенко о том, в каких конкретно боевых операциях они уже успели принять участие и каких результатов добились».
По информации, изложенной в Telegram-канале, «встреча не афишировалась, так как подразделение Саблина в первую очередь занимается разведывательными задачами».
Представители других думских партий обещают включать в число кандидатов людей, связанных со спецоперацией.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибло, еще около 400 человек — это актив в Донбассе, а также несколько сотен комсомольцев помогают с гуманитарной помощью жителям. «Поэтому, конечно, если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже», — говорит Афонин.
В «Справедливой России» готовы выдвигать в качестве кандидатов на выборах участников спецоперации, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. «У нас в зоне военной спецоперации находится 56 человек. Член президиума фракции “Справедливой России” Александр Дворкин удостоен медали за отвагу. Он получил повестку через два дня после рождения дочери и пошел служить. Взял 10 пленных за два месяца. Думаю, он может быть отличным кандидатом», — говорит Гусев. Руководитель аппарата фракции офицер Руслан Татаринов также пошел добровольцем.
Партия вообще предлагала резервировать места в органах власти для участников спецоперации, отмечает Гусев: «Поэтому мы выступаем за то, чтобы они обязательно были представлены во власти».
Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко говорит, что сейчас несколько сотен членов партии участвуют в спецоперации. Тех, кто уже находится в увольнении и уже не участвует в боевых действиях, немного, добавляет он: «Но в перспективе рано или поздно все цели военной спецоперации будут достигнуты, они вернутся к мирной жизни и станут важной частью нашей партийной элиты». Пока ЛДПР планирует, что в избирательной кампании примут участие волонтеры, которые помогали в тылу и на территории, прилегающей к зоне боевых действий.
В «Новых людях» вопрос пока не комментируют.
У четырех из пяти парламентских партий в электорате есть избиратели, которые внимательно следят за спецоперацией, говорит политолог Алексей Макаркин. «Кроме того, есть фактор воспоминаний, — сказал он. — В 1990-е гг. много афганцев пошло на выборы, а в начале 2000-х гг. — тех, кто воевал в Чечне. Поэтому и сейчас понятно желание партий усилить свои списки». При этом, отмечает он, останется вопрос, насколько эти люди сосредоточатся на избирательной кампании.
Елена Мухаметшина, Максим Иванов
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