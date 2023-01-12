В Иране заявили о готовности упросить получение виз для туристов из РФ

По его словам, количество поездок российских туристов в Иран в 2022 году выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м. При этом дипломат добавил, что эти показатели еще не соответствуют возможностям двух стран.
«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — заявил Джалали.
Развитие туризма между РФ и Ираном создает основу для углубления всесторонних отношений, дает гражданам возможность познакомиться со странами, а также обеспечивает условия для демонстрации реалий в объективном и прямом формате, отметил посол.
«Поэтому развитие туризма — предмет внимания посольства, а также внутригосударственных институтов в Иране и России», — заключил дипломат.