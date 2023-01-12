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01:51 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России

БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ.

Источник: © РИА Новости

Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и «премьером» Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на «взаимном признании». В четверг советника госдепа ожидают в столице Сербии.

Замглавы сербского правительства сообщил журналистам в среду, что проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций являются «приоритетными государственными вопросами».

«И далее в силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — заявил Дачич в эфире телеканала RTV.

По его словам, эта позиция «не поколебалась, не рассматривается ее изменение».

Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.

Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое «франко-германское» предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

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