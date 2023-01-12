В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России

Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и «премьером» Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на «взаимном признании». В четверг советника госдепа ожидают в столице Сербии.
Замглавы сербского правительства сообщил журналистам в среду, что проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций являются «приоритетными государственными вопросами».
«И далее в силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — заявил Дачич в эфире телеканала RTV.
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое «франко-германское» предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.