Макрон заявил, что не будет просить прощения у Алжира за период колонизации

При этом Макрон надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран.
«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, — считает лидер Франции. — Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем».
Ранее сообщалось, что Алжир уже сейчас готов отправлять Франции больше газа, если с ее стороны поступит соответствующий запрос. Об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.
Также радиостанция Europe 1 сообщила, что власти Алжира захотели увеличить объем поставок газа во Францию на 50%. По данным радиостанции, сейчас речь идет лишь об устных договоренностях со стороны Алжира. Однако уже в скором времени состоятся переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром, где данные обязательства будут подтверждены документально.