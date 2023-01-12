Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
56Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
05:21 (мск), источник: Газета.Ру

Макрон заявил, что не будет просить прощения у Алжира за период колонизации

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику Le Point.

Источник: Reuters

При этом Макрон надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран.

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, — считает лидер Франции. — Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем».

Ранее сообщалось, что Алжир уже сейчас готов отправлять Франции больше газа, если с ее стороны поступит соответствующий запрос. Об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

Также радиостанция Europe 1 сообщила, что власти Алжира захотели увеличить объем поставок газа во Францию на 50%. По данным радиостанции, сейчас речь идет лишь об устных договоренностях со стороны Алжира. Однако уже в скором времени состоятся переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром, где данные обязательства будут подтверждены документально.

Александра Ипполитова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле назвали «обычным рабочим процессом» критику Путина в адрес Мантурова
Юрий Антонов пожаловался на постоянные боли
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Макрон Эмманюэль