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03:43 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине и призвала организацию руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В этом вопросе (конфликта на Украине — ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — сказала Новак на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии. Ее слова приводит агентство MTI.

Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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