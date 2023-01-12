Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

«В этом вопросе (конфликта на Украине — ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — сказала Новак на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии. Ее слова приводит агентство MTI.
Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.