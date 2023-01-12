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12:52 (мск), источник: ТАСС

Омбудсмены РФ, Украины и Турции не обсуждали идею гуманитарных коридоров для раненых

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе контактов с украинским и турецким коллегами вопрос создания гуманитарных коридоров для раненых не обсуждался. Об этом она сообщила журналистам в четверг в Анкаре, отвечая на вопрос ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Идея гумкоридоров у нас с Лубинцом (омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец — прим. ТАСС) не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался», — сказала она.

Она отметила, что и в ходе разговора с турецким омбудсменом эта тема также не поднималась.

«Мы не ставим такой вопрос. Потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат», — сказала она.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Он отметил, что с такой инициативой выступил омбудсмен по правам человека Турции Шереф Малкоч.

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