Омбудсмены РФ, Украины и Турции не обсуждали идею гуманитарных коридоров для раненых

«Идея гумкоридоров у нас с Лубинцом (омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец — прим. ТАСС) не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было. Между двумя омбудсменами такой вопрос не обсуждался», — сказала она.
Она отметила, что и в ходе разговора с турецким омбудсменом эта тема также не поднималась.
«Мы не ставим такой вопрос. Потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат», — сказала она.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Он отметил, что с такой инициативой выступил омбудсмен по правам человека Турции Шереф Малкоч.