В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») заявила РИА Новости, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.
«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала Стенякина. По ее словам, такая мера будет справедливой.
Ранее актер Артур Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему «наплевать» на РФ, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
В телеграм-каналах ранее появилось видео, где певец Валерий Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает «тяжесть и горе».