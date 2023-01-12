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14:29 (мск), источник: ТАСС

Песков сообщил, что Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, но подробности по этой теме нужно узнавать в Минобороны, сказал в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре прошлого года на итоговой коллегии ведомства с участием Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

Как позднее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете», повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет. По его словам, уже в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

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