Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — отметил представитель Кремля.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Российские власти неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации.
В декабре 2022 г. Песков заявлял, что целью спецоперации не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий. В ноябре того же года пресс-секретарь подчеркивал, что смена власти в Киеве также не является целью СВО.