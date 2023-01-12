Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
56Главные события 2022 года в фотографиях
14:06 (мск), источник: Ведомости

Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе

Все прежние цели спецоперации на Украине, объявленные президентом Владимиром Путиным, остаются в силе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Российские власти неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации.

В декабре 2022 г. Песков заявлял, что целью спецоперации не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий. В ноябре того же года пресс-секретарь подчеркивал, что смена власти в Киеве также не является целью СВО.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кому Владимир Путин делал публичные выговоры
Эксперты назвали сценарные развилки в российской экономике в 2023 году
Спецоперация на Украине
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военных
В Кремле прокомментировали взятие российскими силами Соледара
Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе
Омбудсмены не обсуждали в Анкаре идею гуманитарных коридоров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий