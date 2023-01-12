15:04 (мск), источник: ТАСС
Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы
По словам представителя ЕК Кристиана Виганда, отдельные страны ЕС «начали двигаться в том направлении».
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БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о намерении Эстонии к концу января опубликовать свой собственный юридический план по конфискации арестованных на ее территории активов РФ.