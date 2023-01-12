Молдавия сообщила о выполнении меньше половины рекомендаций Еврокомиссии на 2022 год

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Власти Молдавии выполнили меньше половины из 35 пунктов Плана действий на 2022 год, который рекомендовала Европейская комиссия при предоставлении республике статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в видеообращении по итогам заседания Национальной комиссии по европейской интеграции.
«Из 35 пунктов Плана действий, рекомендованных Еврокомиссией при предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, выполнено только 16. Еще девять находятся на завершающей стадии», — сказала Санду. Она призвала ответственных лиц активизировать усилия по выполнению плана, чтобы завершить процесс до конца марта. Глава Молдавии отметила, что «евроинтеграция является национальным проектом, реализация которого обеспечит мир, экономическую модернизацию страны и повышение уровня жизни народа».
В числе тех мер, которые еще предстоит реализовать, президент Молдавии назвала оценку кандидатов в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров, уточнение полномочий Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра в части противодействия крупной коррупции, продвижение пакета нормативных актов по устранению влияния олигархов из политической, экономической и медийной сфер. В ходе заседания был изменен кадровый состав комиссии, в которую было введено еще несколько членов.
Ожидается, что в мае Еврокомиссия проведет предварительную оценку выполнения Молдавией рекомендаций, а осенью — детальный анализ. Рекомендации были обнародованы Еврокомиссией в середине июня 2022 года, они касаются реформ в различных областях, разграничения полномочий между ветвями власти, искоренения коррупции.