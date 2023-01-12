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Спецоперация на Украине
16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине.

Источник: AP 2022

В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, Польше нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.

«Позиция Германии известна… Мы принимаем решение вместе с союзниками… Я бы разграничивал те решения, которые мы принимаем для себя в части поставок оружия, и решений, которые принимают другие страны», — сказал Хабек на пресс-конференции партии «Зеленые», которую транслировал телеканал Phoenix.

«Есть разница между принятием решения за себя и помехой решению других… И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения о поддержке Украины, независимо от того, какое решение принимает Германия», — добавил вице-канцлер.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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