CNN сообщил об освобождении в России американского морпеха

Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли из штата Мичиган, сообщает CNN.
Он был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года при пересечении границы между Польшей и Калининградской областью.
В Польше он был на музыкальном фестивале и непонятно почему пересек границу, отмечает телеканал.
Задержание Дадли не афишировалось, поскольку его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались конфиденциальными.
По данным телеканала, переговорами занималась некоммерческая организация «Центр глобального взаимодействия Ричардсона». Вице-президент центра Микки Бергман уточнил, что никакого обмена при освобождении Дадли с американской стороны не было.
В отдельном заявлении для CNN центр сообщил, что Дадли был освобожден на российско-польском пограничном переходе «Багратионовск — Безледы». В процедуре участвовали также Госдепартамент и посольства США в Москве и Варшаве. «Мы усердно работали над этим в Москве и Калининграде и впервые подняли этот вопрос во время наших встреч с российскими официальными лицами по Бриттни Грайнер, Полу Уилану и Тревору Риду», — сообщили CNN в центре.
РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России, а также представителю американца Джонатану Фрэнксу.
8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен заключенными: олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер обменяли на отбывавшего срок в США за незаконную торговлю оружием россиянина Виктора Бута.
32-летняя Грайнер в составе сборной США по баскетболу дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018). С 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале 2022 года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.
В России находится в заключении американец Пол Уилан, который в 2020 году был осужден по обвинению в шпионаже на 16 лет лишения свободы. В том же году был осужден на девять лет по обвинению в нападении на полицейского студент из США Тревор Рид.
В декабре 2022 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что в американских тюрьмах по несправедливым обвинениям находятся свыше 60 россиян.