19:28 (мск), источник: RT на русском
Байден признал, что секретные документы хранились у него дома
Американский президент Джо Байден признал, что хранил у себя дома в «личной библиотеке» секретные документы.
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Трансляцию выступления Байдена вёл C-Span.
Он объяснил, что документы относятся к периоду его вице-президентства.
По его словам, его юристы уведомили Минюст об обнаружении секретных документов у него дома.
Ранее спецсоветник Белого дома Ричард Саубер заявил, что юристы Байдена нашли новые секретные документы, относящиеся к периоду его вице-президентства, в гараже его дома в Уилмингтоне.
До этого сообщалось об обнаружении в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов периода работы Байдена вице-президентом США.