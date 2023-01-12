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19:28 (мск), источник: RT на русском

Байден признал, что секретные документы хранились у него дома

Американский президент Джо Байден признал, что хранил у себя дома в «личной библиотеке» секретные документы.

Источник: Reuters

Трансляцию выступления Байдена вёл C-Span.

Он объяснил, что документы относятся к периоду его вице-президентства.

По его словам, его юристы уведомили Минюст об обнаружении секретных документов у него дома.

Ранее спецсоветник Белого дома Ричард Саубер заявил, что юристы Байдена нашли новые секретные документы, относящиеся к периоду его вице-президентства, в гараже его дома в Уилмингтоне.

До этого сообщалось об обнаружении в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов периода работы Байдена вице-президентом США.

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