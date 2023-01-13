Захарова заявила, что Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи

«После стольких лет вранья о желании соблюдать минские договоренности, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Бербок вновь показала «дипломатический класс», обвинив Лаврова в том, что он ее обманул. Как утверждает Бербок, на пресс-конференции в Москве она спросила российского коллегу, как еще можно понимать нахождение 150 тыс. солдат на границе с Украиной, кроме как угрозу, но он ответил, что это обычные военные учения. Глава МИД ФРГ указала также, что Россия всегда заявляла, что ее «цель — защита русскоязычного населения Украины», а потом на деле русские танки несли якобы отнюдь не «детское питание».
«Про танк и детское питание — это какой-то каламбур, видимо. Детское питание, одежду, лекарства в Донбасс возили тоннами восемь долгих лет. А такие, как Анналена, заявляли, рассматривая белые фургоны из биноклей, что это “вторжение танков в фурах”, — отметила дипломат. — Никаких вопросов на пресс-конференции она не задавала, а назвала Сергея Лаврова “дорогим коллегой” и рассказывала о перспективах сотрудничества».
Представитель МИД РФ напомнила главе дипведомства Германии о признании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила ранее, что западные страны изначально не планировали содействовать выполнению минских соглашений, а лишь пытались выиграть время для Киева.
«А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь — это то, что Бербок и все ее предшественники (а их было минимум трое на этом посту, начиная с Франка-Вальтера Штайнмайера) на протяжении семи с лишним лет говорили про минские договоренности, — подчеркнула она. — Благодаря откровениям Меркель мы теперь знаем, что для Берлина “минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, которое она использовала для того, чтобы стать сильнее”.