В США заявили об обеспокоенности активностью ЧВК «Вагнер»

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле агентство Танюг.
Американская газета Politico в своем материале, опубликованном в понедельник, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике.
Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».