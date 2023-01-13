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03:54 (мск), источник: ТАСС

В США заявили об обеспокоенности активностью ЧВК «Вагнер»

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом в четверг в ходе своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле агентство Танюг.

Американская газета Politico в своем материале, опубликованном в понедельник, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике.

Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».

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