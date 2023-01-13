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07:30 (мск), источник: ТАСС

В МИД России заявили, что переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми, без посредников. Это было бы лучшим вариантом, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.

Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом году переговоры с украинской стороной были именно прямыми.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — напомнил Полищук.

Киев является орудием в руках Запада, Россия на деле противостоит не ему, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний», — указал дипломат.

При этом он отметил, что недостатка в предложениях посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования украинского кризиса не наблюдается, «их уже порядка 20».

«К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь, это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта. Непонятно, как это может сочетаться с их посредническими амбициями», — заключил Полищук.

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