Небензя обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН в деле по Украине

Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном верховенству права. Дипломат убежден, что западные страны пытаются навязывать членам ООН «шаблонную модель поведения и дать инструкции по государственному и общественному устройству».
«Речь идет о намерении порядка 50 государств, в основном членов ЕС и НАТО, вступить на стороне Украины в находящееся на рассмотрении суда дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года. Многие из этих стран без стеснения говорят о том, что поступают так именно из политических соображений для демонстрации поддержки Киеву», — заявил Василий Небензя (цитата по ТАСС).
По его мнению, международное право все равно восторжествуют «над псевдоюридическими концепциями типа “миропорядка, основанного на правилах”, а также конструкциями наподобие различных “саммитов демократий”». В качестве примера он назвал «сугубо оборонительные» союзы НАТО и AUKUS (включает США, Великобританию и Австралию).
В октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе содержался призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что эта идея не нашла единой поддержки в ЕС. Тем не менее Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России.