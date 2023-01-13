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Спецоперация на Украине
06:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Небензя обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН в деле по Украине

Около 50 стран Запада пытаются оказать давление на Международный суд ООН в деле, касающемся военных действий на Украине, утверждает постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, в России рассчитают, что принципы ООН возобладают «над псевдоюридическими концепциями».

Источник: РИА "Новости"

Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном верховенству права. Дипломат убежден, что западные страны пытаются навязывать членам ООН «шаблонную модель поведения и дать инструкции по государственному и общественному устройству».

«Речь идет о намерении порядка 50 государств, в основном членов ЕС и НАТО, вступить на стороне Украины в находящееся на рассмотрении суда дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года. Многие из этих стран без стеснения говорят о том, что поступают так именно из политических соображений для демонстрации поддержки Киеву», — заявил Василий Небензя (цитата по ТАСС).

По его мнению, международное право все равно восторжествуют «над псевдоюридическими концепциями типа “миропорядка, основанного на правилах”, а также конструкциями наподобие различных “саммитов демократий”». В качестве примера он назвал «сугубо оборонительные» союзы НАТО и AUKUS (включает США, Великобританию и Австралию).

В октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе содержался призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что эта идея не нашла единой поддержки в ЕС. Тем не менее Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России.

Лаура Кеффер

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