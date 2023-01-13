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Спецоперация на Украине
12:31 (мск), источник: Газета.Ру

Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил, что Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста на Адриатическом море для экспорта продукции. Об этом он сообщил газете Il Messaggero.

Источник: AFP 2022

По его словам, Украина также сможет использовать самую крупную в Европе логистическую платформу в Вероне.

Ранее сообщалось, что большинство представителей сената Италии проголосовали в пользу декрета по передаче оружия Украине в 2023 году, предложенного кабмином республики.

По информации агентства, документ поддержали 125 сенаторов, а против его принятия выступили лишь 28.

Как отмечается, декрет ждет полное одобрение в случае позитивного результата при голосовании в нижней палате парламента Италии, но по факту оно является формальностью. Что касается содержания поставок, то оно остается секретным и не озвучивается.

При этом сам документ, по сути, является продолжением декрета о военной помощи Киеву, принятого в 2022 году. В его рамках в Риме идет обсуждение отправки Украине уже шестого пакета поддержки, однако на данный момент итальянские власти все еще не смогли его согласовать.

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