14:36 (мск), источник: Ведомости
Путин: Россия поддерживает участников СВО и понимает их роль и миссию
Россия поддерживает участников специальной военной операции на Украине и понимает их роль и миссию, заявил президент Владимир Путин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют», — сказал Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.
Глава государства поблагодарил Хабирова за действия в рамках поддержки спецоперации, за поддержку семей военнослужащих, «которые воюют и защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях». По словам президента, «люди тонко чувствуют эту поддержку». Путин подчеркнул чрезвычайную важность моральной поддержки.
8 декабря 2022 г. в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.
Прошлой осенью Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.