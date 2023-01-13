Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Главное
Спецоперация на Украине
14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

СПЧ обсудит с законодателями юридическое оформление термина «предатель»

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что он с коллегами планирует обсудить возможность внедрения в российское законодательство юридического термина «предатель». По его словам, изменения можно будет внести в статью 275 УК РФ «Государственная измена».

Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия “предатель”, возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ “Государственная измена”», — написал Кабанов в Telegram, сославшись на дискуссию, которую ведут сейчас российские политики.

От отметил, что до изменения законодательства «все обоснованные с точки зрения морали претензии к “предателям” и предложения по введению для них каких-либо ограничений» не имеют никакой юридической силы и могут нарушать права граждан.

«В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но прежде всего с законодателями», — сообщил Кабанов.

Ранее сегодня, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев», которые оскорбляют жителей России, а также ее солдат и офицеров.

Он предложил расценивать это как экстремизм, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил и конфисковывать за это имущество.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию российской армии. Он также отметил, что для этого нужно внести соответствующие поправки в УК.

Представители российского истеблишмента в последнее время критически высказывались в адрес актера Артура Смольянинова. Актер неоднократно осуждал военную операцию (он находится не в России). Смольянинов также говорил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», даже если страна «превратится в радиоактивный пепел». Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал актера «предателем». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний Артура Смольянинова.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей». Он говорил, что если «законы не работают», их должны исполнять «тихие группы безукоризненно незаметных людей».

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о скором российском наступлении
Российских мужчин призвали «быть готовыми к передовой» в любой день
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумаСовет Федерациизакон