СПЧ обсудит с законодателями юридическое оформление термина «предатель»

«Проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия “предатель”, возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ “Государственная измена”», — написал Кабанов в Telegram, сославшись на дискуссию, которую ведут сейчас российские политики.
«В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но прежде всего с законодателями», — сообщил Кабанов.
Ранее сегодня, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев», которые оскорбляют жителей России, а также ее солдат и офицеров.
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию российской армии. Он также отметил, что для этого нужно внести соответствующие поправки в УК.
Представители российского истеблишмента в последнее время критически высказывались в адрес актера Артура Смольянинова. Актер неоднократно осуждал военную операцию (он находится не в России). Смольянинов также говорил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», даже если страна «превратится в радиоактивный пепел». Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал актера «предателем». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний Артура Смольянинова.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей». Он говорил, что если «законы не работают», их должны исполнять «тихие группы безукоризненно незаметных людей».