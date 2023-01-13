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16:03 (мск), источник: Life.ru

Песков: Нужно бороться за уехавших из страны россиян

Песков прокомментировал идею лишать имущества покинувших страну россиян.

Бороться следует с врагами России, а не покинувшими родину гражданами страны. Таким мнением поделился с Лайфом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение лишать имущества покинувших РФ россиян, прозвучавшее в Госдуме.

Песков считает, что это очень сложный вопрос, в котором для начала нужно квалифицировать, что именно считается преступлением.

Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По мнению Пескова, необходимо создавать такие условия, чтобы уехавшие из страны люди без вражеского настроя к Родине хотели вернуться обратно.

Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее Лайф писал о том, что глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с поддержкой предложения конфисковать имущество россиян, которые уехали из страны и оскорбляют армию и власть, зарабатывая деньги именно в России.

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