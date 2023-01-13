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23:23 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя: «мирный план» Зеленского не имеет отношения к реальности

ООН, 13 янв — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским «мирный план» не имеет ничего общего с реальностью, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с “мирным планом” из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности», — сказал дипломат.

В середине ноября прошлого года президент Украины, обращаясь к участниками саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Позднее газета Wall Street Journal писала, что окружение Зеленского дорабатывает этот документ.

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале 2023 года «мирный саммит», предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.

Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что «не будет никакого “Минск-3”.

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