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01:48 (мск), источник: © РИА Новости

Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

ООН, 14 янв — РИА Новости. Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.

«Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи (замглавы МИД Украины Эрмине) Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего “саммита мира”, всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия», — подчеркнул Небензя.

По его словам, понятно, что «это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».

«Саммит мира» — что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", — напомнил Небензя.

Именно поэтому, по словам постпреда, глава МИД Украины, «выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается».

В конце декабря Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале этого года «мирный саммит», предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.

Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что «не будет никакого “Минска-3”.

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