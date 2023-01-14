Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.
«Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи (замглавы МИД Украины Эрмине) Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего “саммита мира”, всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия», — подчеркнул Небензя.
По его словам, понятно, что «это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».
«Саммит мира» — что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", — напомнил Небензя.
Именно поэтому, по словам постпреда, глава МИД Украины, «выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается».
В конце декабря Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале этого года «мирный саммит», предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что «не будет никакого “Минска-3”.