В доме Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Советник Джо Байдена заявил, что 12 января отправился в дом президента в Уилмингтоне, чтобы помочь Минюсту передать документ с секретными пометками, который был найден там ранее.
«Пока я передавал его должностным лицам Министерства юстиции, которые сопровождали меня, среди материалов с ним были обнаружены пять дополнительных страниц с классификационными отметками, всего шесть страниц. Должностные лица Министерства юстиции, которые были со мной, немедленно их заполучили», — сказал Заубер (цитата по Reuters).
На этой неделе команда юристов главы государства признала, что обнаружила секретные документы, касающиеся его пребывания на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, в его доме в Делавэре, в том числе в гараже.
Ранее другая партия секретных документов была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого Байден когда-то работал. Глава Минюста 12 января назначил специального прокурора для расследования дела о найденных документах.
В августе прошлого года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде.