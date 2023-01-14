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21:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В доме Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Адвокат президента США Джо Байдена обнаружил еще пять страниц с секретными документами в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщил специальный советник главы государства Ричард Заубер. Бумаги были немедленно переданы в Министерство юстиции.

Источник: Reuters

Советник Джо Байдена заявил, что 12 января отправился в дом президента в Уилмингтоне, чтобы помочь Минюсту передать документ с секретными пометками, который был найден там ранее.

«Пока я передавал его должностным лицам Министерства юстиции, которые сопровождали меня, среди материалов с ним были обнаружены пять дополнительных страниц с классификационными отметками, всего шесть страниц. Должностные лица Министерства юстиции, которые были со мной, немедленно их заполучили», — сказал Заубер (цитата по Reuters).

На этой неделе команда юристов главы государства признала, что обнаружила секретные документы, касающиеся его пребывания на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, в его доме в Делавэре, в том числе в гараже.

Ранее другая партия секретных документов была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого Байден когда-то работал. Глава Минюста 12 января назначил специального прокурора для расследования дела о найденных документах.

В августе прошлого года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде.

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Дарья Эрозбек

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