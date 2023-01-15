Десятки тысяч человек вышли в Тель-Авиве на протесты против юридической реформы

Демонстрация проходила на площади Хабима в центре города. Как передает The Jerusalem Post, среди выступающих был брат действующего премьера Дан Нетаньяху. Он сравнил реформы правительства с действиями нацистской Германии.
Около 200 протестующих пытались организовать шествие по шоссе, однако полиция остановила их. Сообщается о задержании небольших групп демонстрантов, которые пытались обойти полицейскую блокаду. Организаторы и полиция сообщают также о проведении акций протеста в других городах Израиля. В Иерусалиме были задержаны протестующие, которые доставали палестинские флаги.
Протестующие выражали недовольство в связи с действиями правительства Нетаньяху. В том числе в связи с планами проведения юридической реформы по предложению нового главы Минюста. Она предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля по законам и решениям правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.