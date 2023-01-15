WSJ: резервы США из-за поставок боеприпасов Украине могут дойти до критического уровня

«Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью», — отмечает издание.
К тому времени, говорится в публикации, Россия может расширить производство боеприпасов. «США и союзники также вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года это привнесет большое различие, создавая потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года», — пишет газета.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к жертвам среди мирных граждан, разрушению гражданской инфраструктуры.