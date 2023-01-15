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11:15 (мск), источник: ТАСС

Грузия сообщила, что не будет оказывать военную помощь Украине

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом в воскресенье заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине — прим. ТАСС). Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», — сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

Украинское издание «Европейская правда» на прошлой неделе опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук». Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, Вашингтон дал свое согласие и был готов заменить их Грузии на более новые.

В ответ Минобороны Грузии заявило, что республика не получала «Бук» безвозмездно, а приобрела их у Украины в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.

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