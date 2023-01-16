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Спецоперация на Украине
04:37 (мск), источник: РБК

МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в ЕС

Ранее ряд европейских стран полностью остановил выдачу шенгена россиянам, также был приостановлен упрощенный визовый режим. В МИДе заявили, что сегодня ряд стран ЕС выдвигает заведомо невыполнимые условия на въезд для россиян.

Источник: Reuters

Государства Евросоюза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — сказал он.

Также Иванов отметил, что в настоящее время сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

В Кремле, комментируя обсуждение возможного полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, выразили надежду, что «оппоненты сохранят хоть небольшую долю трезвости мышления». Если же меры все же будут введены, Россия на них ответит, добавили там.

До пандемии коронавируса Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали около 4 млн заявлений на получение шенгенской визы, или больше 23% от всех заявок. В 2020 году, когда началась пандемия и многие страны закрыли границы, россиянам выдали 635 тыс. шенгенских виз.

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