Песков пообещал, что поставленные Украине британские танки «будут гореть»

Кремль негативно оценивает планы Великобритании поставить украинской армии танки Challenger 2, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Оцениваем, воспринимаем весьма негативно. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», — сказал Песков.
По его мнению, Украину используют «как инструмент для достижения своих антироссийских целей».
Премьер Великобритании Риши Сунак 15 января сообщил о планах направить в украинские войска эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Он добавил, что остальным странам следует ускорить поставки вооружений, чтобы добиться максимальной эффективности. Кроме того, ВСУ получат около 30 самоходных гаубиц AS90.
«В преддверии годовщины [ввода российских войск на Украину] премьер-министр будет стремиться продемонстрировать мощь Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенном экспедиционном корпусе Великобритании и других форматах», — сообщила пресс-служба британского правительства.
Президент Польши Анджей Дуда 11 января пообещал предоставить Украине танки Leopard. «В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — сказал он тогда.
Агентство Bloomberg 13 января сообщило, что правительство канцлера Олафа Шольца, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. По словам источников агентства, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на встрече в Рамштайне объявит «четкое решение» по поставкам Leopard. Еще один источник сообщил агентству, что давление на Берлин со стороны союзников по этому вопросу усиливается.
В понедельник, 16 января, канцелярия Шольца сообщила, что Ламбрехт подала заявление об отставке.