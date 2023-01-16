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13:10 (мск), источник: РБК

Песков пообещал, что поставленные Украине британские танки «будут гореть»

Поставки британских танков украинской армии могут «затянуть ситуацию» в зоне спецоперации, но не способны ее изменить, заявил Дмитрий Песков. По его словам, эти танки «горят и будут гореть».

Спецоперация на Украине
Источник: Airwolfhound

Кремль негативно оценивает планы Великобритании поставить украинской армии танки Challenger 2, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Оцениваем, воспринимаем весьма негативно. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», — сказал Песков.

По его мнению, Украину используют «как инструмент для достижения своих антироссийских целей».

Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Премьер Великобритании Риши Сунак 15 января сообщил о планах направить в украинские войска эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Он добавил, что остальным странам следует ускорить поставки вооружений, чтобы добиться максимальной эффективности. Кроме того, ВСУ получат около 30 самоходных гаубиц AS90.

«В преддверии годовщины [ввода российских войск на Украину] премьер-министр будет стремиться продемонстрировать мощь Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенном экспедиционном корпусе Великобритании и других форматах», — сообщила пресс-служба британского правительства.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января пообещал предоставить Украине танки Leopard. «В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — сказал он тогда.

Берлин официально не заявлял о готовности поставить танки и не давал разрешения на их реэкспорт.

Агентство Bloomberg 13 января сообщило, что правительство канцлера Олафа Шольца, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. По словам источников агентства, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на встрече в Рамштайне объявит «четкое решение» по поставкам Leopard. Еще один источник сообщил агентству, что давление на Берлин со стороны союзников по этому вопросу усиливается.

В понедельник, 16 января, канцелярия Шольца сообщила, что Ламбрехт подала заявление об отставке.

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