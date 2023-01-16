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14:19 (мск), источник: Ведомости

Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц удовлетворил прошение об отставке министра обороны страны Кристине Ламбрехт, следует из заявления кабмина. Решение о преемнике будет принято «в самое ближайшее время».

Источник: Reuters

Ламбрехт ранее сегодня попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. Как пишет издание Welt, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.

Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.

До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

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