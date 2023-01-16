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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Киева

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом, говорится на сайте Кремле.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники», — указано в сообщении.

Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества.

Лидеры затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Главы государств рассмотрели ход реализации зерновой сделки.

Кроме того, президенты обсудили Сирию, а также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.

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