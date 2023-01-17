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12:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств», — указано в пояснительных материалах.

Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов.

Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места.

«Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели», — заявил он.

По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект — «ответ на настойчивый запрос людей».

«По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник — предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива», — отметила Авксентьева.

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