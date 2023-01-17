В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП

«Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств», — указано в пояснительных материалах.
Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места.
«Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели», — заявил он.
По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект — «ответ на настойчивый запрос людей».
«По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник — предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива», — отметила Авксентьева.