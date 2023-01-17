Арестович написал заявление об отставке

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он на своей странице в социальной сети.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
Из-за своих слов глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его.
В результате советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов и выступил с извинениями.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Украины, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.