В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации

«Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин на этот счет», — подчеркнул он.
На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
Песков призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.