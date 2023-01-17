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Спецоперация на Украине
13:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин на этот счет», — подчеркнул он.

На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.

Песков призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.

Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
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