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14:38 (мск), источник: Ведомости

Медведев назвал позором обсуждение поставок танков Украине на форуме в Давосе

Обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе — это позор, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», — отметил Медведев.

Политик также связал идею Польши о «танковой коалиции» с надеждами на раздел Украины. «Надеются, наверное, что “танковая коалиция” приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», — добавил он.

11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. В Финляндии также допускали передачу небольшого числа танков Украине. Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина.

Всемирный экономический форум в Давосе в 2023 г. проходит с 16 по 20 января. Всего в форуме примут участие 2700 представителей руководства многих стран мира.

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