Офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке

Как сообщает издание, Никифоров информировал, что «руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича».
Во вторник Арестович заявил об уходе в отставку и написал соответствующее заявление, в котором указал, что хочет показать «пример цивилизованного поведения», и признал свою «принципиальную ошибку».
Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинской системой ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности. 16 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.