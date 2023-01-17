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16:36 (мск), источник: ТАСС

Офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Офис президента Украины удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об освобождении от должности внештатного советника. Об этом сообщил во вторник в комментарии изданию «Украинская правда» пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Источник: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Как сообщает издание, Никифоров информировал, что «руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича».

Во вторник Арестович заявил об уходе в отставку и написал соответствующее заявление, в котором указал, что хочет показать «пример цивилизованного поведения», и признал свою «принципиальную ошибку».

Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинской системой ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности. 16 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.

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