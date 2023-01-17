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16:54 (мск), источник: Ведомости

Володин: служба в армии и наличие ВУС должны быть обязательны для приема на госслужбу

Прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности должно быть обязательным условием при приеме на госслужбу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Источник: РИА "Новости"

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», — приводит его слова «Дума ТВ».

По оценке Володина, все будущие кадровые решения должны приниматься «с учетом необходимости службы в Вооруженных Силах, наличия военно-учетной специальности». В этом случае будет реализована система кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.

Володин уже высказывался на эту тему. Так, в конце сентября 2022 г., он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности. Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу, сказал он тогда.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023−2026 гг.

Министр также анонсировал формирование Московского и Ленинградского военных округов, армейского корпуса в Карелии, переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого Шойгу призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.

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