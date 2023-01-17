США продлили режим нераспространения санкций на сельхозпродукцию РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими приборами. Данный документ заменяет выданную в июле 2022 года лицензию 6 В, тогда же были выпущены лицензии 7A, 8C и 27.
Также продлено разрешение на операции с бумагами VEON и Транскапиталбанком для нужд Афганистана.
Летом трансакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, были выведены из-под действия американских санкций. Среди прочего были разрешены трансакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, а также сельскохозяйственного оборудования, сообщал ТАСС.
В марте США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Фактически из-под возможных санкций были выведены российские минеральные удобрения. Возможной причиной решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России.