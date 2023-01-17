Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду
Фоторепортажи
13Лучшие снимки ушедшего года
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
21:37 (мск), источник: ТАСС

Байден: Европе надо сделать больше в том, что касается ответа на действия РФ по Украине

По мнению президента США, Нидерланды действовали очень решительно.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Европа продолжает предпринимать активные шаги в ответ на действия России в отношении Украины, и ей надо сделать еще больше. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — сказал Байден.

«Вы [Нидерланды] действовали очень, очень решительно. И мы рассчитываем на вас тоже в том, чтобы дать согласованный европейский ответ, ответ всей Европы», — заявил также глава Белого дома.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что в 2022 году оказало Украине военную помощь почти на €1 млрд. В 2023 году страна планирует выделить €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биография командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова
Сергей Шойгу высказался о модернизации работы военкоматов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо