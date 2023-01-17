21:37 (мск), источник: ТАСС
Байден: Европе надо сделать больше в том, что касается ответа на действия РФ по Украине
По мнению президента США, Нидерланды действовали очень решительно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Европа продолжает предпринимать активные шаги в ответ на действия России в отношении Украины, и ей надо сделать еще больше. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.
«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — сказал Байден.
«Вы [Нидерланды] действовали очень, очень решительно. И мы рассчитываем на вас тоже в том, чтобы дать согласованный европейский ответ, ответ всей Европы», — заявил также глава Белого дома.
Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что в 2022 году оказало Украине военную помощь почти на €1 млрд. В 2023 году страна планирует выделить €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.