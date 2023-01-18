Кадыров сообщил о взятии чеченскими бойцами опорного пункта ВСУ на марьинском направлении

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Чеченские бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» штурмом взяли опорный пункт ВСУ на марьинском направлении и взяли в плен внушительное количество украинских бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Бойцы полка спецназначения “Север-Ахмат” имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен», — написал Кадыров.
По его словам, узел сопротивления состоял сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности. «Захват укрепрайона — блестящий результат наших воинов. Данный рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом на марьинском фронте», — добавил он.
Кадыров опубликовал видео и обратил внимание, что на кадрах чеченские бойцы под артобстрелом оказали первую помощь пленным.