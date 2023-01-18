01:41 (мск), источник: © РИА Новости
Блинкен прокомментировал поставки танков Украине
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США признают суверенное право каждой страны на решения о поставках танков Украины.
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«Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это», — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Вашингтоне, комментируя ситуацию вокруг возможных поставок Германией танков Украине.
Блинкен подчеркнул, решение о поставках Киеву конкретных типов вооружений является «суверенным решением» каждой страны.
Вместе с тем он напомнил, что в ближайшие дни в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина пройдет заседание представителей НАТО по помощи Украине. «Я бы ожидал, что по итогам будут сделаны дополнительные объявления (о поставках военной помощи)», — сказал Блинкен.
Ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.