Захарова ответила на призыв главы ЕК предоставить Украине «любое оружие»

«Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — написала госпожа Захарова в Telegram.
Урсула Фон дер Ляейн в интервью каналу CNN заявила, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые могут использовать ее вооруженные силы. Госпожа фон дер Ляйен ожидает, что такое решение будет принято на встрече группы по Украине в формате Рамштайн 20 января. О том, что новая военная помощь будет выделена Украине после встречи в Рамштайне, также говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Власти Украины неоднократно запрашивали у стран ЕС боевые танки западного образца, в том числе немецкие Leopard. Однако поставлять эти танки без разрешения производителя — Германии — нельзя. 12 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что решение об их передаче Украине еще не принято.