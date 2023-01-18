Небензя назвал Украину виновной в падении ракеты на дом в Днепропетровске

Небензя добавил, что если бы Киев следовал гуманитарному праву, то трагедии в Днепропетровске бы не случилось. Он также отметил, что России не пришлось бы наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, «если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях».
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли 35 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович подал в отставку.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.