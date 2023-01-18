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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

У мемориала памяти павших воинов главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.

Условное обозначение Невский пятачок получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за северную столицу.

Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 км до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду.

Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12−16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тысяч человек до 250 тысяч, но они не считаются окончательными.

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