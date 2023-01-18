Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной

Он заметил, что между Россией и «враждебными ей странами» существуют разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, содержащихся в Уставе ООН. Речь идет о принципе самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств.
«Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в её Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — говорится в записи в Telegram-канале политика.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не будет никакого “Минска-3”. При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.