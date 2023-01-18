Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
11:18 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании «результатов самоопределения народа бывших территорий Украины» с последующим созданием новых международных правил, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Он заметил, что между Россией и «враждебными ей странами» существуют разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, содержащихся в Уставе ООН. Речь идет о принципе самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств.

«Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в её Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — говорится в записи в Telegram-канале политика.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не будет никакого “Минска-3”. При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Расплющите Запад'. Немцы на митинге выступили в поддержку России
Россия уничтожит соседа одним 'Сарматом': названа новая цель Москвы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрийпереговоры