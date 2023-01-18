13:56 (мск), источник: Ведомости
Путин назвал задачи России в рамках спецоперации на Украине
Задача России заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
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«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [ЛДНР] проживают. Это наши исторические территории», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», — заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Однако противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».
«Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас», — заявил президент.