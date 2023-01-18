Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
56Главные события 2022 года в фотографиях
13:56 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал задачи России в рамках спецоперации на Украине

Задача России заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [ЛДНР] проживают. Это наши исторические территории», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», — заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Однако противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».

«Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас», — заявил президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Миграционные ужесточения в Казахстане могут быть выгодны Москве
Сбербанк начнет работать в Крыму
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир