Путин напомнил об участии выходцев из стран Европы в блокаде Ленинграда

«Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Глава государства также напомнил о романе Льва Толстого «Война и мир», который описывал армию Наполеона Бонапарта как многонациональную во время вторжения в Россию.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.
Глава государства ранее сегодня возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.